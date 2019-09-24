Новый собственник "Русбиоальянса" намерен вложить в предприятие 1 млрд рублей

Подразделение "Альфа-групп" — А1, которое приобрело 51% в ГК "Русбиоальянс", созданном из предприятий Карелии и Вологодской области, намерено вложить в предприятие 1 миллиард рублей.

Компания собирается вложить в "Русбиоальянс", потенциально способный производить около 50 тысяч тонн продукции из ягод и овощей в год 1 млрд рублей и создать системообразующего игрока для пока ещё слабо консолидированной отрасли, передает РБК,

"Русбиоальянс" создан в 2017 году на базе предприятий в Карелии и Вологодской области. Включает производство замороженных ягод (черника, брусника, морошка и пр.) годовой мощностью более 12 тыс. тонн, производство варенья, джемов и наполнителей на 14 тыс. тонн, а также завод по выпуску быстрозамороженных овощей, грибов и пр. мощностью свыше 21 тыс. тонн в год. Выпускает продукцию под брендами "Вологодская ягода", "Карельский продукт", "Просто здорово", а также под собственными торговыми марками розничных сетей.