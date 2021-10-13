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Бизнес-класс и люкс: новый состав парламента Карелии обсудит компенсации за командировки

Новости. Общество
12:55, 13 Октября 2021
фото: © jetvip.ru

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Группа депутатов парламента Карелии подготовила проект постановления о внесении изменений в порядок компенсации командировочных расходов.

В документе оговаривается, каким транспортом имеют право пользоваться депутаты, и в каких гостиничных номерах могут жить во время командировок.

Расходы на проезд возмещаются по следующим нормам. Воздушным транспортом — по билету I класса; железнодорожным транспортом — в вагоне бизнес-класса с двухместным купе категории «СВ» или вагоне категории «С» с местами для сидения.

Если депутаты отправятся в командировку морским и речным транспортом, то могут позволить себе каюты класса «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров.

Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются депутату по фактическим затратам, «но не более стоимости услуг по бронированию и найму двухкомнатного номера в гостинице и ином средстве размещения», сказано в документе.

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Комментарии

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Жанна
2021-10-13 13:26:30
Как давно, была статья как какая то чиновница, то ли Брон, то ли Брин, по тысячи евро за номер в день в гостинице платила , из бюджета разумеется, и ничего , прочитали и съели...
Вася
2021-10-13 13:25:34
Вывод. Бюджет, какой страны выдержит, что он в течение многих лет, расходуется не для сохранения и развития страны, а исключительно для удовлетворения нездоровых амбиций
drug
2021-10-13 13:24:55
Охренеть.
А обычным купе уже не обойтись ?
Неужели вы народные избранники совсем совесть потеряли.
Вы же ...... тратите бюджетные деньги.
А их можно было бы направить в детские дома.
Off
2021-10-13 13:20:33
Продажность должна быть компенсирована ..иначе зачем это все .
Еще бы по паре деревенек с крепостными , каждому педроссу ... :)
Эксперд
2021-10-13 13:19:11
слабунова будет лишь бы против. Когда с фронта придет
Гость
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