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Новый спикер Петросовета не боится повторить судьбу предшественников

Новости. Общество
14:29, 01 Ноября 2021
фото: © Людмила Корвякова

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Нового председателя Петрозаводского городского совета Надежду Дрейзис не пугает завершение карьеры ее предшественников уголовными делами.

В октябре Петрозаводский городской совет впервые после долгого перерыва возглавила женщина. Волею депутатов новым спикером горсовета была избрана главный врач Городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис. Уже несколько недель детский доктор совмещает свою основную работу с деятельностью председателя Петросовета. Надежду Дрейзис нисколько не смущает то, что карьера ее предшественников на посту спикера горсовета закончилась уголовными делами.

«Я всегда была честным, открытым человеком. Говорю все, как есть. Считаю, что лучше правды может быть только правда. Поэтому мне нечего бояться. У меня нет цели обогатиться за счет новой должности, кого-то куда-то продвинуть, отстоять чьи-то финансовые интересы. Я работаю в Петросовете на неосвобожденной основе. Мою семью утраивает то, как и в каких условиях мы живем. Я просто хочу, чтобы столица Карелии вернула себе славу самого чистого и красивого города. Для этого я и пришла в Петросовет», — отметила председатель Петрозаводского городского совета.

Зачем врачу, стоящему на страже здоровья детей, политика? Что хрупкая и привлекательная женщина хочет добиться, работая в Петросовете? Об этом и многом другом Надежда Дрейзис рассказала «Столице на Онего» в откровенном интервью.

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Комментарии

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Вася
2021-11-01 15:45:50
Горжусь жить в самом высокоморальном обществе.
Вася
2021-11-01 15:44:02
Верните Боднарчука !!!!
Вася
2021-11-01 15:36:50
Надо попробовать зарядить банку с водой,
Владимир11
2021-11-01 15:36:25
Вот и свершилось, господа!
Сказала дама, что всегда
Стремилась городу служить
Пора работать, а не ныть!
Вася
2021-11-01 15:35:11
только Российская концепция государственного устройства имеет тенденции к развитию и построению счастливого общества свободных людей!

Вася
2021-11-01 15:07:03
у нас почти вся страна это средний класс.
топка
2021-11-01 15:06:42
Поддерживаю главу. Кот сказал, - лицо открытое без корыстных помыслов, ей можно доверять. А я верю своему коту - он в людях не ошибается. :)
Вася
2021-11-01 14:56:27
Стабильность сломалась: макароны тоже подорожают.
David.
2021-11-01 14:55:48
Как известно ..... не мешки ворочать! Еще бы клятву Гиппопатама вспомнила! :) Подождем, что будет лет через пять.... :)
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