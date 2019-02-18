Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
11:15, 18 Февраля 2019
фото: Пресс-служба правительства Карелии

Новый спортивный объект планируется построить на Ключевой

Загрузка...

Земельный участок на Ключевой предусмотрят под строительство нового спортивного объекта, сообщает Петросовет.

Об этом на очередном заседании постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию рассказала начальник управления земельных ресурсов Ирина Киреева.

Ранее депутаты рекомендовали администрации города провести консультации с республиканским министерством имущественных и земельных отношений и урегулировать все вопросы по переводу нескольких городских территорий в ведение муниципалитета, чтобы в дальнейшем зарезервировать их под строительство площадок для нужд петрозаводчан.

"На прошлой неделе от министерства получен положительный ответ по одному из предложенных  земельных объектов. Администрацией города в постоянное бессрочное пользование получен участок в районе ул. Ключевая, 10. Территория расположена рядом с ФОК, в настоящее время на ней располагается несанкционированная стоянка автомобилей. Сейчас мы получили право зарегистрировать ее в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем там можно было бы предусмотреть строительство физкультурного объекта", - пояснила Киреева.

Она добавила также, что в отношении остальных участков, предложенных под строительство объектов спорта в декабре, администрация продолжает работу.

Председатель постоянной комиссии Павел Сандберг сообщил, что в адрес депутатского корпуса получено письмо от спортивной общественности города. В обращении председатель совета по физической культуре и спорту округа Леонид Байтман также попросил власти города обратить внимание на закрепление территорий для перспективного планирования строительства спортобъектов при разработке генплана развития Петрозаводска.  Общественный совет по физкультуре и спорту предложил более десяти возможных вариантов дополнительных территорий, соответствующих установленным социальным нормативам и требованиям СНиП, в разных районах карельской столицы. Члены постоянной комиссии рекомендовали управлению земельных ресурсов учесть поступившие пожелания экспертов от спорта.

"Сегодня в Петрозаводске определены 29 официальных районов. В связи с этим администрации необходимо провести подготовительную работу: проанализировать ситуацию в этих районах с наличием имеющихся спортобъектов и дополнительных земельных участков, которые потенциально приспособлены под строительство площадок для занятий спортом. Наша общая задача - у жителей любого центрального или удаленного района в шаговой доступности должны быть спортплощадки", - сказал Сандберг.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы

Аналитика

Сегодня 10:55
Политкухня
Картонный иммунитет 4
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 7
Сегодня 09:35
"Китайский дракон" пришел на Север 3
15.02.2019 10:09
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 5
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 1
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея" 2019
17.02.2019 08:33
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»