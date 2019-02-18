Новый спортивный объект планируется построить на Ключевой

Земельный участок на Ключевой предусмотрят под строительство нового спортивного объекта, сообщает Петросовет.

Об этом на очередном заседании постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию рассказала начальник управления земельных ресурсов Ирина Киреева.

Ранее депутаты рекомендовали администрации города провести консультации с республиканским министерством имущественных и земельных отношений и урегулировать все вопросы по переводу нескольких городских территорий в ведение муниципалитета, чтобы в дальнейшем зарезервировать их под строительство площадок для нужд петрозаводчан.

"На прошлой неделе от министерства получен положительный ответ по одному из предложенных земельных объектов. Администрацией города в постоянное бессрочное пользование получен участок в районе ул. Ключевая, 10. Территория расположена рядом с ФОК, в настоящее время на ней располагается несанкционированная стоянка автомобилей. Сейчас мы получили право зарегистрировать ее в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем там можно было бы предусмотреть строительство физкультурного объекта", - пояснила Киреева.

Она добавила также, что в отношении остальных участков, предложенных под строительство объектов спорта в декабре, администрация продолжает работу.

Председатель постоянной комиссии Павел Сандберг сообщил, что в адрес депутатского корпуса получено письмо от спортивной общественности города. В обращении председатель совета по физической культуре и спорту округа Леонид Байтман также попросил власти города обратить внимание на закрепление территорий для перспективного планирования строительства спортобъектов при разработке генплана развития Петрозаводска. Общественный совет по физкультуре и спорту предложил более десяти возможных вариантов дополнительных территорий, соответствующих установленным социальным нормативам и требованиям СНиП, в разных районах карельской столицы. Члены постоянной комиссии рекомендовали управлению земельных ресурсов учесть поступившие пожелания экспертов от спорта.

"Сегодня в Петрозаводске определены 29 официальных районов. В связи с этим администрации необходимо провести подготовительную работу: проанализировать ситуацию в этих районах с наличием имеющихся спортобъектов и дополнительных земельных участков, которые потенциально приспособлены под строительство площадок для занятий спортом. Наша общая задача - у жителей любого центрального или удаленного района в шаговой доступности должны быть спортплощадки", - сказал Сандберг.