Новый томограф начал работать в районной больнице Карелии

Новый томограф для диагностики поражений легких у пациентов с коронавирусом ввели в эксплуатацию в Питкярантской ЦРБ, сообщили в правительстве Карелии.

В Питкярантской центральной районной больнице работает отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня в нем проходят лечение около 40 больных коронавирусом и пациентов с подозрением на ковид. Недавно в ЦРБ введен в эксплуатацию новый спиральный компьютерный томограф. Как сообщили в правительстве Карелии, пока он работает в тестовом режиме.

В кабинете компьютерной томографии сделан ремонт. Так как новое оборудование будет использоваться для диагностики поражений легких у пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, для таких больных предусмотрен отдельный вход. Специалисты прошли обучение.

Напомним, что новые томографы также закуплены в Госпиталь для ветеранов войн, Республиканскую инфекционную больницу, Республиканский противотуберкулезный диспансер, городскую поликлинику №1 Петрозаводска, Сегежскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в одну из больниц Карелии привезли томограф для пациентов с весом до 200 кг.