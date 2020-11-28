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В районную больницу Карелии привезли томограф для пациентов с весом 200 кг

Новости. Общество
12:03, 29 Ноября 2020
фото: источник http://southmedica.ru/magnitno_rezonansnii_tomograf_philips_ingenia_30t/
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Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал с рабочим визитом в Сортавале, где посетил районную больницу.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал, что в "красной зоне" Сортавальской ЦРБ, где находятся на лечении пациенты с ковид-инфекцией, работают настоящие профессионалы. В этом он убедился лично во время посещения этого отделения.

"Могу сказать, что медперсонал обеспечен защитными средствами, недавно поступила крупная партия лекарств, в том числе и дорогостоящая биологическая терапия. То есть все современные препараты для лечения больных имеются", - отметил Парфенчиков.

Также, по словам Артура Парфенчикова, в Сортавальской ЦРБ есть и другое необходимое оборудование, на приобретение которого только за последние месяцы больница получила более 6 миллионов рублей. Это аппараты ИВЛ, мониторы, кислородные концентраторы. Почти 8 миллионов были направлены на подготовку инфекционного отделения и на капремонт помещения лаборатории и системы медицинского газоснабжения в блоке "Б".

"Приятно удивило, что пациенты ковид-отделения Сортавальской ЦРБ отметили хорошее качество питания. Помню, сколько по этому поводу было нареканий. Подрядчик пока прежний, но жесткая претензионная работа, в том числе в судебном порядке, организованная руководством ЦРБ, заставила, как видим, поставщика услуги изменить отношение к взятым обязательствам", - сообщил глава республики.

В ближайшее время в больнице начнет работу второй компьютерный томограф. Он уже установлен в специально подготовленном для этого помещении. Смонтированное оборудование полностью готово к эксплуатации – это подтвердил запуск томографа в тестовом режиме. После обучения специалистов новый компьютерный томограф будет запущен в работу на постоянной основе.

Он необходим не только для исследований пациентов с коронавирусом. На базе Сортавальской районной больницы создан первичный сосудистый центр, где ежегодно проходят лечение более 900 человек. Наличие двух томографов позволит разделить сферу их применения в условиях распространения коронавируса, разграничить потоки пациентов. Один из томографов, назовем его условно "чистый", будет применяться для диагностики сердечно-сосудистых патологий и онкологических заболеваний. Другой, "красный", – для диагностики пациентов с COVID-19.

"Новый томограф позволяет выполнять диагностику пациентам весом до 200 кг. Это важно, поскольку некоторые томографы имеют ограничения по весу – до 120 или 150 кг. Новый томограф приобретен на федеральные средства по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение", - рассказал Артур Парфенчиков. - Во время посещения больницы выполнил приятную миссию – вручил Почетную грамоту Республики Карелия Надежде Михайловне Догадаевой, заведующей клинико-диагностической лабораторией Сортавальской ЦРБ. Надежда Михайловна отдала медицине 30 лет, всегда выполняя свои обязанности с высоким профессионализмом. На таких как она держится наша медицина!"

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