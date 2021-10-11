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Новый трос закупили для аварийной переправы, связывающей жителей поселка в Карелии с материком

Новости. Общество
16:33, 11 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Минтранс Карелии обещает не оставить жителей поселка Панозеро без связи с большой землей.

Как сообщатся на сайте правительства республики, для паромной переправы через реку Кемь закуплен новый трос. На его приобретение 84 тысячи рублей были выделены администрации Кемского муниципального района из резервного фонда.

Обрыв стального троса на пароме в посёлке Панозеро произошёл 27 сентября. В течение суток МУП «Кривопорожское теплоснабжающее предприятие» восстановило работоспособность переправы, использовав трос от подъёмного крана. В настоящее время плавсредство функционирует.

По информации администрации Кривопорожского сельского поселения, в ближайшее время трос будет доставлен к парому и установлен.

Чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с посёлком Панозеро, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии совместно с Управтодорои республики прорабатывают вопрос устройства новой переправы через реку Кемь.

Напомним, в декабре прошлого года уже меняли трос на переправе в Панозеро.  Тогда жители северного поселка из-за аварии на паромной переправе остались без медицинской помощи.

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Комментарии

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Вася
2021-10-11 17:07:29
народ замер в ожидании чуда
комба
2021-10-11 17:58:40
Вася, неужели это ты? :)
Русский
2021-10-11 16:58:45
Тамошним аборигенам пора уже трос на гербе деревни изобразить :)
комба
2021-10-11 16:40:02
Пофиг большинству читателей.
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