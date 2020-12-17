Отрезанную от материка карельскую деревню Панозеро соединят отремонтированной паромной переправой

В пятницу, 18 декабря, в Панозеро начнется ремонт старого парома, сообщили в правительстве Карелии.

Накануне в Кемь поступил трос для паромной переправы в Панозеро. Его длина – более 400 метров диаметром 22,5 мм. Еще 160 метров диаметром 30,5 мм необходимо для устройства «ширмы» для остановки шуги. Трос приобрело предприятие "Управтодор РК".

Как сообщил глава Кемского района Дмитрий Петров, к организации подготовительных работ по обустройству переправы активно подключился глава Кеми, директор компании «Норд-Вуд» Денис Попов. Глава поселения скоординировал поиск необходимых дополнительных материалов, обеспечил транспорт для доставки важного груза в Панозеро. Кроме того компания "Норд-Вуд" предоставит 200 литров дизельного топлива для организации бесперебойной работы парома в дальнейшем.

По мнению специалистов, для обеспечения на плаву веса ширмы еловых поплавков может оказаться недостаточно. Прорабатываются и другие варианты увеличения плавучести ширмы. В частности, планируется использовать соединенные в пары пустые бочки. Бочки сейчас очищаются и подготавливаются для закрепления в пары.

"Работы планируется начать завтра ранним утром. Световой день на севере зимой короткий. Поэтому необходимо будет очень постараться, чтобы собрать ширму для остановки шуги. После ее установки начнутся работы по замене технологического троса на самом пароме", - рассказал Глава Кемского района Дмитрий Петров.



фото: Группа "Подслушано l Кемь" Вконтакте

Напомним, 11 декабря деревня Панозеро, расположенная на острове на одноименном озере в Карелии, оказалась в очередной раз отрезана от материка из-за аварии на паромной переправе. "Cколько будет продолжаться издевательство над жителями Панозеро?? Трос порвался, идёт шуга... Сейчас опять люди остаются отрезаны, без возможности выехать в город, без медпомощи", - возмущались местные жители.