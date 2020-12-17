Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пять автомобилей столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 08:05
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Новое
Сегодня 10:15
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году 13
17.12.2020 20:40
Представитель оппозиции в парламенте Карелии начнет получать зарплату за свою работу 38
17.12.2020 11:41
Водителей в Петрозаводске предупреждают о серьезной неровности дороги, появившейся на Комсомольском проспекте (ФОТО) 3
17.12.2020 14:13
Власти Карелии не закроют границы туристам, но потребуют соблюдать множество запретов 4
17.12.2020 15:37
В ГИБДД Карелии ответили водителю, который пожаловался, что не может забрать автомобиль со штрафстоянки из-за самоизоляции 3
17.12.2020 13:39

Отрезанную от материка карельскую деревню Панозеро соединят отремонтированной паромной переправой

Новости. Общество
08:20, 18 Декабря 2020
фото: правительство Карелии
Загрузка...

В пятницу, 18 декабря, в Панозеро начнется ремонт старого парома, сообщили в правительстве Карелии.

Накануне в Кемь поступил трос для паромной переправы в Панозеро. Его длина – более 400 метров диаметром 22,5 мм. Еще 160 метров диаметром 30,5 мм необходимо для устройства «ширмы» для остановки шуги. Трос приобрело предприятие "Управтодор РК".

Как сообщил глава Кемского района Дмитрий Петров, к организации подготовительных работ по обустройству переправы активно подключился глава Кеми, директор компании «Норд-Вуд» Денис Попов. Глава поселения скоординировал поиск необходимых дополнительных материалов, обеспечил транспорт для доставки важного груза в Панозеро. Кроме того компания "Норд-Вуд" предоставит 200 литров дизельного топлива для организации бесперебойной работы парома в дальнейшем.

По мнению специалистов, для обеспечения на плаву веса ширмы еловых поплавков может оказаться недостаточно. Прорабатываются и другие варианты увеличения плавучести ширмы. В частности, планируется использовать соединенные в пары пустые бочки. Бочки сейчас очищаются и подготавливаются для закрепления в пары.

"Работы планируется начать завтра ранним утром. Световой день на севере зимой короткий. Поэтому необходимо будет очень постараться, чтобы собрать ширму для остановки шуги. После ее установки начнутся работы по замене технологического троса на самом пароме", - рассказал Глава Кемского района Дмитрий Петров.


фото: Группа "Подслушано l Кемь" Вконтакте

Напомним, 11 декабря деревня Панозеро, расположенная на острове на одноименном озере в Карелии, оказалась в очередной раз отрезана от материка из-за аварии на паромной переправе. "Cколько будет продолжаться издевательство над жителями Панозеро?? Трос порвался, идёт шуга... Сейчас опять люди остаются отрезаны, без возможности выехать в город, без медпомощи", - возмущались местные жители.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-18 10:18:32
В подобных случаях я всегда обращаюсь к оппозиционной высокооплачиваемой депутатше слабуновой, и она всегда помогает нарисовать плакатики и протестануть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

17.12.2020 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели" 8
17.12.2020 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»