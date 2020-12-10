Жители карельской деревни из-за аварии на паромной переправе остались без медицинской помощи (ФОТО)

Деревня Панозеро, расположенная на острове на одноименном озере в Карелии, оказалась в очередной раз отрезана от материка из-за аварии на паромной переправе.
Об этом написал один из местных жителей в группе "Подслушано l Кемь" Вконтакте
"Cколько будет продолжаться издевательство над жителями Панозеро?? Трос порвался, идёт шуга... Сейчас опять люди остаются отрезаны, без возможности выехать в город, без медпомощи", - рассказал житель.
По его словам, он направил обращение администрации района, но "в ответ - тишина".
На перебои в работе парома местное неселение постоянно жалуется в течение нескольких лет.
"Паром дырявый. Постоянно откачивают воду... Трос рвется постоянно", - рассказывали жители в 2018 году.
Фото: Группа "Подслушано l Кемь" Вконтакте
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