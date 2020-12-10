Жители карельской деревни из-за аварии на паромной переправе остались без медицинской помощи (ФОТО)

Деревня Панозеро, расположенная на острове на одноименном озере в Карелии, оказалась в очередной раз отрезана от материка из-за аварии на паромной переправе.

Об этом написал один из местных жителей в группе "Подслушано l Кемь" Вконтакте

"Cколько будет продолжаться издевательство над жителями Панозеро?? Трос порвался, идёт шуга... Сейчас опять люди остаются отрезаны, без возможности выехать в город, без медпомощи", - рассказал житель.

По его словам, он направил обращение администрации района, но "в ответ - тишина".

На перебои в работе парома местное неселение постоянно жалуется в течение нескольких лет.

"Паром дырявый. Постоянно откачивают воду... Трос рвется постоянно", - рассказывали жители в 2018 году.

Фото: Группа "Подслушано l Кемь" Вконтакте