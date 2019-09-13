Подписаться
Новости. Общество
12:03, 13 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Новый участок трассы открылся в Карелии

Загрузка...

Росавтодор открыл движение транспорта на новом участке дороги А-121 "Сортавала" в Лахденпохском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Участок трассы построен в обход поселка Ихала по параметрам III технической категории с двумя полосами движения по 3,5 м шириной каждая. При этом за счет строительства нового прямого отрезка трассы в обход существующего участка с крутыми поворотами и подъемами, протяженность дороги уменьшилась еще на 2 км.  

Для укрепления "слабых" грунтов был применен метод устройства буронабивных свай. Всего на участке выполнено устройство более 5 тысяч свай длиной до 24 м.

Построено 15 локальных очистных сооружений. Установлено почти 10 км сетчатого металлического ограждения, которое препятствует выходу диких животных на трассу.

Трасса имеет пересечение с Октябрьской железной дорогой (направление Санкт-Петербург – Сортавала). Для исключения ДТП при проезде через железнодорожные пути построен путепровод, рассчитанный на современные нагрузки. Через р. Иййоки возведен новый мост. Искусственное сооружение длиной 126 м имеет нормативную грузоподъемность.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.09.2019, 15:57
Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
06.09.2019, 08:05
Ушел из жизни ветеран военной службы, гвардии генерал–майор Стефан Егорович Борисов
12.09.2019, 16:09
Из-за смертельного ДТП в Петрозаводске перекрыли дорогу
09.09.2019, 12:50
Глава Карелии выразил соболезнования семье погибшего ребенка
13.09.2019, 06:40
"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)
09.09.2019, 11:21
Скончался мальчик из Карелии, за жизнь которого боролись врачи ожогового центра

Аналитика

Сегодня 11:03
Капитал
Сделано в Карелии. Сделано руками. 
Восемь наименований продукции компании "Мясной дом Карелия" получили знак "Сделано в Карелии".
Выборы-2019: кто кого "жахнул" 9
12.09.2019 12:52
Экоактивисты поддержали ключевые пункты мусорной реформы в Карелии 
12.09.2019 11:57
Кто станет омбудсменом Карелии? 10
10.09.2019 14:11
Не про того парня 8
09.09.2019 14:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:41
Без политики
Пять модных комбинаций для офиса
Деловой стиль в одежде может многим показаться скучным и однообразным, но мы спешим вас разуверить: офисная мода позволяет дамам выглядеть стильно и эффектно.
Конец света откладывается 1
12.09.2019 12:20
"Здравляндия" - детская клиника доказательной медицины в Петрозаводске
10.09.2019 15:29
"Это просто досадное недоразумение" 2
10.09.2019 07:30
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат" от ТНТ-ОНЕГО
11.09.2019 20:16
все фото и видео

Опрос

Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»