Новый участок трассы открылся в Карелии

Росавтодор открыл движение транспорта на новом участке дороги А-121 "Сортавала" в Лахденпохском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Участок трассы построен в обход поселка Ихала по параметрам III технической категории с двумя полосами движения по 3,5 м шириной каждая. При этом за счет строительства нового прямого отрезка трассы в обход существующего участка с крутыми поворотами и подъемами, протяженность дороги уменьшилась еще на 2 км.

Для укрепления "слабых" грунтов был применен метод устройства буронабивных свай. Всего на участке выполнено устройство более 5 тысяч свай длиной до 24 м.



Построено 15 локальных очистных сооружений. Установлено почти 10 км сетчатого металлического ограждения, которое препятствует выходу диких животных на трассу.



Трасса имеет пересечение с Октябрьской железной дорогой (направление Санкт-Петербург – Сортавала). Для исключения ДТП при проезде через железнодорожные пути построен путепровод, рассчитанный на современные нагрузки. Через р. Иййоки возведен новый мост. Искусственное сооружение длиной 126 м имеет нормативную грузоподъемность.