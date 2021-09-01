Карельский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает всем, кто возвращается за парты, что познавать окружающий мир нужно, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые родители и педагоги, расскажите детям о правилах обращения с электричеством, предупредите о серьёзности поражения током!
Чтобы путь от дома до школы и обратно был безопасным, важно знать:
В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал о безопасном электричестве «Подружись с электричеством».
При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.