Новый жилкомплес в Петрозаводске оказался во тьме из-за бесхозного уличного освещения

Жители жилкомплекса "Новые ключи" на Ключевой обратились в Петросовет с просьбой решить проблему с отсутствием освещения в проезде Северная точка.

Фонари в проезде жилкомплекса "Новые ключи" не работают уже более трех лет. После ввода в эксплуатацию новых домов компания-застройщик официально не передала электросети в ведение управляющих организаций или муниципалитета, поэтому более 50 опор в микрорайоне оказались бесхозными. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством администрация города в рамках своих полномочий не может обеспечить их текущее содержание и обслуживание. Жители Ключевой обратились к депутату Петросовета по округу №9, председателю Постоянной контрольной комиссии Александру Антипову с просьбой оказать содействие в решении проблемы с полным отсутствием освещения в проезде Северная точка, сообщается на сайте Петросовета.

- Проблема действительно очень серьёзная и напрямую связана с вопросами безопасности жителей. В течение нескольких лет проезд и окружающие дома в вечернее и ночное время погружаются в полную темноту, что создаёт большие неудобства и для пешеходов, и для водителей. Как депутат по округу считаю, что совместно с Комитетом ЖКХ администрации города и МУП ПЭС мы должны принять меры и сделать все возможное, чтобы освещение там вновь заработало, - отметил Александр Антипов.

Городской парламентарий и руководитель Комитета ЖКХ администрации Петрозавосдка Андрей Бекелев провели встречу со специалистами МУП "Петрозаводские энергетические системы", представителями управляющих организаций и ТСЖ. Как выяснилось, для выхода из сложившейся ситуации необходимо провести процедуру передачи данного участка электросети в собственность Петрозаводска. Кроме того, обследование специалистов МУП ПЭС, показало, что сеть находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется ремонт, дооборудование питающего пункта и синхронизация линии с муниципальными сетями наружного освещения.

- Вопрос с организацией освещения в районе проезда Северная точка непростой не только с юридической, но и технической точек зрения, поэтому его решение потребует некоторого времени. Уверен, объединив усилия депутатов Петросовета по округу, администрации города и жителей мы обязательно добьемся положительного результата. На данный момент уже есть четкое понимание о том, как провести процедуру передачи и узаконить участок уличной электросети, организовать его восстановление, нормальную работу и дальнейшее техобслуживание, - подвел итог рабочего совещания Александр Антипов.