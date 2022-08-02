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Новый жилой дом от известного застройщика сдан досрочно

Новости. Общество
09:00, 09 Августа 2022
фото: © ВЕК

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Уже в июле началась передача ключей счастливым дольщикам от строительной компании «Век» — тем, кто приобрёл квартиры, машиноместа и коммерческие помещения в новом строительном доме № 10 жилого комплекса «Каскад» на Древлянке.

Дом, который застройщик планировал сдать в феврале 2023 года, 15 июля был готов и досрочно введён в эксплуатацию!

Возведённый по монолитной технологии, общий строительный объём которого достигает более 73 тысяч квадратных метров, дом состоит из двух секций разной этажности и рассчитан на 176 квартир от 1 до 4 комнат, площадью — от 34 до 109 кв. метров.

Закрытая от машин территория с детскими игровыми зонами и оборудованные места для отдыха, безусловно, порадуют новых жильцов.

Благодаря автономной газовой котельной, новосёлы будут обеспечены теплом и горячей водой круглый год, при этом коммунальные платежи здесь ниже, чем в среднем по городу.

Кладовые помещения и просторные колясочные станут прекрасным решением для экономии места в квартирах. В подъездах функционируют скоростные и бесшумные лифты марки KONE, на каждом этаже — по 4 квартиры.

Для автовладельцев в новом доме предусмотрен подземный паркинг на 65 машиномест. Въезд оснащён автоматизированными воротами и системой считывания гос.номеров автомобилей.

Все квартиры сдаются покупателям под чистовую отделку. Многие из клиентов выбирают ремонт от застройщика, поскольку это не только гарантия качества, но и существенно сэкономит время и силы. Отделку можно включить в договор и ипотеку.

Строительная компания «Век» отличается не только надёжностью и качеством, но и особой заботой о своих клиентах. На этот раз приятным бонусом для всех желающих дольщиков 10-го дома организуются встречи с пушистыми домашними питомцами, которых по традиции принято первыми впускать в новые квартиры.

(На фото кот Мартин и кот Прайс на приёмке квартир у новосёлов дома № 10 ЖК «Каскад»)

Жилой комплекс «Каскад» — это не только монолитные дома комфорт-класса, но и высокое качество обслуживания и благоустройства территории комплекса!

Просторные дворы и улицы, пешеходные и велодорожки, ландшафтный дизайн и большой собственный сквер. «Каскад» расположен рядом с лесополосой, речкой и популярной «тропой Ивана Царевича». Вам всегда есть, где прогуляться тёплым вечерком и насладиться чистотой и ухоженностью.

Для ваших детей созданы детские игровые площадки, а в одном из дворов оборудовано поле для мини-футбола.

В 10-м сданном доме осталось в продаже несколько квартир. Приезжайте и посмотрите! Возможно будущее вашей семьи — именно в жилом комплексе «Каскад»!

Телефон: (+78142) 33-00-43

Подробная информация на официальном сайте: vek-kvartira.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Все отзывы можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

ЖК «Каскад». Застройщик: АО «СЗ «Строительная компания «Век». Адрес: Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 43. ИНН: 1001010821 / ОГРН: 1021000527965. Проектная декларация на сайте СК «Век»

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