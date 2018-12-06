Новым руководителем Минздрава Карелии стал Михаил Охлопков из Якутии

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков представил коллективу Минздрава республики нового руководителя Михаила Охлопкова.

Приказом главы республики Артура Парфенчикова исполняющим обязанности министра здравоохранения Карелии назначен Михаил Егорович Охлопков.

Охлопков окончил в 1994 году медицинский институт Якутского государственного университета по специальности "Лечебное дело", прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Томске и Москве. Работал в Республике Саха (Якутия) детским хирургом в учреждениях здравоохранения, заведующим отделением детской хирургии Педиатрического центра Национального центра медицины, главным врачом Томпонской центральной районной больницы. С 2016 по 2018 год был министром здравоохранения Якутии. Кандидат медицинских наук, имеет почетное звание "Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)".

"Мы будем развивать здравоохранение в многовекторном направлении. Это, в первую очередь, дальнейшее развитие оказания первичной медико-санитарной помощи – фундамента здравоохранения. Совершенствование и укрепление кадровой политики для устранения дефицита медицинских кадров", - сказал новый руководитель.

"Обязательным условием является лекарственное обеспечение и повышение качества оказания медицинской помощи. Еще одно важное направление – совершенствование высокотехнологичных и малоинваливных методов исследования и лечения. Передо мной двойная ответственность: я не имею морального права обмануть ожидания и надежды населения Республики Карелия и разрушить реноме многонационального населения Якутии. Впереди трудная, ежедневная и кропотливая работа", – отметил Михаил Охлопков.