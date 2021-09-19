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НТВ: Жителей аварийных домов в Карелии переселили в квартиры с крысами (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:45, 21 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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Федеральный канал рассказал, как в Беломорском районе Карелии новое жилье построили хуже аварийного – по потолку там бегают крысы.

Корреспонденты канала НТВ показали сюжет из Беломорского района, где жителям аварийного фонда выдали новые квартиры, в которых страшно находиться.

Жительница Беломорского района Елена Ильина, после того как у нее сгорела квартира, 11 лет ждала нового жилья. Но в результате ее радость была недолгой – полгода. А потом, по словам Елены, новый дом начал рушиться: прогнили полы, вывалились дверные коробки.

«Дальше по потолку начали бегать крысы. На натяжных потолках лежит утеплитель и тонкая дорожка идет из двух досок. Крысы забираются под утеплитель и прям лапы ходят у тебя по потолку. Того гляди, он лопнет, и они сюда посыпятся», - рассказала обладательница новой квартиры в Беломорском районе Елена Ильина.

И такие проблемы стали появляться во всех домах нового комплекса. 10 корпусов построили по программе переселения граждан из аварийного жилья. Здания возвели на окраине города, где раньше были болота. В постоянной влажности дома начала захватывать плесень, а фундамент просел.

С жалобами жильцы пошли в администрацию района, которая выступала заказчиком строительства. В итоге начался суд с застройщиком. В уголовном деле по статье «Мошенничество в особо крупном размере» фигурантов двое — местный предприниматель Анна Калюжняк, которая специализируется на покупке и продаже имущества, и Андрей Попов, который предоставлял ей займы.

По версии следствия, застройщик должен был потратить деньги на подготовку сметы, инженерные сети и строительство. Но оказалось, что 10 домов были возведены, что называется, на «скорую руку». В них есть проблемы с отоплением и коммуникациями. А некоторые постройки и вовсе стоят без фундамента, на сваях. Жить в таких зданиях, по оценке экспертов, не только не комфортно, но и опасно.

Еще один вопрос, который мучает жильцов новостроек: почему эти дома приняли при сдаче и выдали разрешение на заселение людей.

«Пока местные чиновники пытаются вернуть потраченные деньги, людям ничего другого не остается, как надеяться на то, что их дома еще немного простоят», - отмечает корреспондент НТВ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
витек
2021-09-21 16:19:59
А в ипотеку качественное жилье.
NEZITIC
2021-09-21 16:17:05
где Слабунова с плакатиками и обращением в ЕСПЧ?


Где фельетоны Фукса?
Лана Текучева
2021-09-21 16:02:03
А сваи не фундамент? В болоте или сваи, или вытрамбованные котлованы, что дороже свайного фундамента. Если свайный фундамент выполнен грамотно в соответствии со СНиП и СП, то он надежнее всех остальных видов. Сваи, ростверк и железобетонная плита обеспечивают надежность и долговечность основания здания, а это залог длительного срока службы самого здания. :)
Изя
2021-09-21 16:18:08
Лана Текучева, а насчёт КРЫЫЫС чаво ???))) :)
Лана Текучева
2021-09-21 16:29:44
Изя,

Крысы бегут с "тонущего корабля", значит еще не вечер. :)
Сергей
2021-09-21 15:57:07
" КОМАНДА" вечно обгадится на вся Россию .
Опа
2021-09-21 15:48:38
Всё для людей! Всё для человека!
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