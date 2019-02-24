"Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?"

Карельский политолог Реут проанализировал президентское Послание-2019.

Олег Реут считает, что год назад президентское Послание было совсем другим. Оно было представлено 1 марта – за 17 дней до перевыборов главы государства. Тогда Владимир Путин ничего не сказал ни про повышение пенсионного возраста, ни про изменение НДС. Он уклонился от разговора о важности увеличения экспорта (прежде всего, несырьевого), из России и привлечения в страну инвестиций и технологий, а также участия в глобальной интеллектуальной и цифровой жизни и прочих праздниках международного разделения труда.

Прошлогоднее Послание поразило совсем другие цели. Не обманчивые финансовые связи, оказывается, нужны России, не инвестиции и глобальные платформы, а чудо-ракеты. Именно на словах о ракетах, поражающих условного, но явно заокеанского противника, наполненный сенаторами, депутатами и министрами зал аплодировал больше всего. Аудитории предлагалась формула, в соответствии с которой миротворение западной, прежде всего американской, политической общественности не является необходимым средством перезапуска экономического роста.

Президентские выборы прошли. Прошла и своеобразно внедрённая пенсионная реформа. Был поднят НДС. Экспорт вырос, но только вооружений. Социально-экономическое положение большинства граждан ухудшилось. Доверие к институтам государственной власти уменьшилось. В таких условиях ежегодное обращение к Федеральному собранию должно было переключиться на новую повестку. Так и произошло.

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