Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.

Родственники убитого мужчины рассказали "Столице на Онего" свою версию событий, завершившихся трагедией в служебном автомобиле. По их словам, жертва и предполагаемый убийца не были знакомы ранее. Незадолго до трагедии Михаил А. ехал в такси. По имеющейся информации, он также мог быть нетрезв. В салоне машины между таксистом и клиентом возник спор: Михаил якобы не собирался платить. Тогда водитель, увидев на дороге полицейских, решил сдать им проблемного пассажира.

"Подъехал к "козлику" и сказал: "Забирайте его, у него денег нет, он платить не хочет". И он его там оставил. Они потом затолкали его в машину. Там еще один сидел. Но почему-то моему сыну надели наручники, а тому не надели. Ну вот это все в машине и произошло. Оказалось, там нож у этого человека был", – говорит мать погибшего Любовь А.

Второй мужчина, которому на данный момент предъявлено обвинение в убийстве, предположительно, был подобран патрулем на улице. Задержанных должны были доставить в полицию.

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