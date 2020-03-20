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"Ну вот это все в машине и произошло"

Новости. Криминал
13:00, 21 Марта 2020
фото: pixabay.com
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Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.

Родственники убитого мужчины рассказали "Столице на Онего" свою версию событий, завершившихся трагедией в служебном автомобиле. По их словам, жертва и предполагаемый убийца не были знакомы ранее. Незадолго до трагедии Михаил А. ехал в такси. По имеющейся информации, он также мог быть нетрезв. В салоне машины между таксистом и клиентом возник спор: Михаил якобы не собирался платить. Тогда водитель, увидев на дороге полицейских, решил сдать им проблемного пассажира.

"Подъехал к "козлику" и сказал: "Забирайте его, у него денег нет, он платить не хочет". И он его там оставил. Они потом затолкали его в машину. Там еще один сидел. Но почему-то моему сыну надели наручники, а тому не надели. Ну вот это все в машине и произошло. Оказалось, там нож у этого человека был", – говорит мать погибшего Любовь А.

Второй мужчина, которому на данный момент предъявлено обвинение в убийстве, предположительно, был подобран патрулем на улице. Задержанных должны были доставить в полицию.

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