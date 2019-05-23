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Новости. Общество
10:16, 23 Мая 2019
фото: Правительство Карелии

Нургалиев поручил в июне возвести ограждающие конструкции у "Бесовых следков"

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До конца июня над петроглифами "Бесовы следки" возведут ограждающие конструкции защитного павильона, сообщает правительство Карелии.

Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев посетил с рабочим визитом Беломорский и Кемский районы. Он проинспектировал строительство нового защитного павильона над группой петроглифов "Бесовы следки", а также место строительства моста к туристско-рекреационному комплексу "Залавруга".

Нургалиев поручил до 20 июня завершить на "Бесовых следках" работы с энергетиками по обеспечению павильона электроснабжением по постоянной схеме, возвести ограждающие конструкции, крышу. Также было согласовано архитектурное решение моста через проток Кислый Пудас и обсуждена концепция организации входной зоны перед мостом через протоку. До 25 мая планируется начать работы по установке защитных ограждений кладбища на дороге Пушной - Беломорск в месте примыкания к объекту.

Группа петроглифов "Бесовы следки" была открыта в 1926 году, насчитывает 470 наскальных рисунков и является объектом культурного наследия федерального значения. Строительство защитного павильона ведет ООО "Еврогруп" при координации рабочей группы №5 госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Проект финансируется за счет внебюджетных источников.

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Комментарии

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родитель
2019-05-23 10:36:48
Молодец всё же наш земляк Нургалиев! Крышу над павильоном поручил возвести. А если бы забыл поручить? Наверняка без крыши бы павильон остался. Разве же эти туземцы догадаются крышу соорудить? Да никогда!
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