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Новости. Общество
06:40, 19 Июля 2018

Нургалиев приедет в Карелию накануне визита Медведева

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибывает сегодня в Карелию, сообщает правительство республике.

Предполагается, что Нургалиев примет участие в совещании по вопросу строительства здания аэровокзального комплекса и развития аэропорта Петрозаводска. Кроме того, он проведет совещание по вопросу хода строительства регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске.

Нургалиев также обсудит с руководством республики вопросы создания воинского мемориала на станции Раменцы в Сегежском районе.

Нургалиев пробудет в Карелии с 19 по 20 июля.

Визит Медведева в Петрозаводск ожидается 20 июля.

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