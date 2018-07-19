Нургалиев приедет в Карелию накануне визита Медведева

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибывает сегодня в Карелию, сообщает правительство республике.

Предполагается, что Нургалиев примет участие в совещании по вопросу строительства здания аэровокзального комплекса и развития аэропорта Петрозаводска. Кроме того, он проведет совещание по вопросу хода строительства регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске.

Нургалиев также обсудит с руководством республики вопросы создания воинского мемориала на станции Раменцы в Сегежском районе.

Нургалиев пробудет в Карелии с 19 по 20 июля.

Визит Медведева в Петрозаводск ожидается 20 июля.