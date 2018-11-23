"Нургалиев сидит и, как прораб, полдня бетон для Карелии ищет"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко считает, что Федеральная целевая программа развития Карелии находится в ручном управлении.

Валентина Пивненко на региональной парламентской неделе работала в Карелии. Мы встретились с депутатом Госдумы и расспросили, почему Рашид Нургалиев устроил разнос правительству Артура Парфенчикова.

"Я не считаю, что это разнос, - сказала Валентина Пивненко. - Но поскольку Госкомиссия работает уже давно, и в большей степени именно Нургалиев бывает в Карелии, и сопровождает проекты, то, конечно, он имеет свое обоснованное мнение. Практически раз в два месяца он тут бывает, и ни для кого не секрет, что глава Госкомиссии Николай Платонович Патрушев специально направляет его, чтобы подтолкнуть здесь чиновников и подрядчиков. Потому что у нас в Карелии много инерции. И очень много нужно прикладывать усилий извне, чтобы что-то у нас получилось и появилось.

Вся Федеральная целевая программа, по сути, находится в ручном управлении. Нургалиев ищет подрядчиков, работает с Москвой, добивается, чтобы бюджетное финансирование сохранилось и так далее.

Есть такой объект - строительство павильона "Бесовы следки". Это район гидросооружений, там необходимо проводить закрепительные работы на грунте, и нужен бетон. И Нургалиев ищет, где этот бетон купить! Сидит, как прораб полдня, и, отвечая в Совете безопасности за Южную Осетию, Абхазию, страны СНГ, одновременно ищет бетон для Карелии!.. Потому что больше никто этим не занимается.

Я знаю, что у Рашида Гумаровича не было цели раскритиковать правительство. Он хотел показать, что все непросто. Кстати, когда трансляцию его выступления посмотрел Николай Платонович Патрушев, он сказал, что можно было еще жестче обо всей ситуации в Карелии выразиться".

Подробнее – в нашем интервью с Валентиной Пивненко.