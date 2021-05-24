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Нуждавшаяся в средствах личной гигиены женщина задержана росгвардейцами Карелии во время кражи

Новости. Происшествия
10:16, 25 Мая 2021
фото: © fotolia/Matej Kastelic

В Кондопоге росгвардейцы задержали женщину, попавшуюся на хищении товаров, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 24 мая на пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил вызов о сработке тревожной сигнализации в сетевом магазине Кондопоги на улице Советов.

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Подавец-кассир объяснил прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, что им была замечена неизвестная гражданка, которая днем ранее совершила хищение. 32-летняя женщина сложила в пакет средства личной гигиены и незаметно пронесла мимо кассы.

Нарушительницу задержали и доставили в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.

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