Нуждавшаяся в средствах личной гигиены женщина задержана росгвардейцами Карелии во время кражи

В Кондопоге росгвардейцы задержали женщину, попавшуюся на хищении товаров, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 24 мая на пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил вызов о сработке тревожной сигнализации в сетевом магазине Кондопоги на улице Советов.

Подавец-кассир объяснил прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, что им была замечена неизвестная гражданка, которая днем ранее совершила хищение. 32-летняя женщина сложила в пакет средства личной гигиены и незаметно пронесла мимо кассы.

Нарушительницу задержали и доставили в отделении полиции для дальнейшего разбирательства.