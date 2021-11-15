Нуждавшийся в деньгах житель Карелии поделился средствами с мошенниками

Житель Прионежского района попытался взять кредит, но попался на удочку аферистов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 53-летний житель одного из поселков, ставший жертвой дистанционных мошенников.

Заявитель рассказал, что некоторое время назад на нескольких сайтах отавил заявки на получение кредита.

На следующий день с ним по телефону связался мужчина, представившимся кредитным специалистом. Он предложил открыть счет дистанционно, а для начала его работы перевести шесть с половиной тысяч рублей.

На следующий день с заявителем снова связались псевдоспециалисты и убедили сделать еще один платеж. Затем потребовалось оплатить работу курьера. Затем новый платеж, и еще один. Жителя Шуи при этом убеждали, что все переведенные им средства в безопасности и вернутся к нему вместе с кредитом.

Совершив очередной перевод, мужчина понял, что его обманывают. Всего за время общения с псевдоспециалистами банка он направил на неизвестные счета более 154 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.