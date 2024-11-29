Нужна мужская помощь: жительница Петрозаводска обратилась к горожанам в соцсети

Просьбу о помощи опубликовали в одном из местных сообществ.

Жительница Петрозаводска попросила о помощи в паблике ТОС СОЛОМЕННОЕ.

Как стало ясно из сообщения, женщина на пенсии думала, что ей привезут хорошие дрова, которые предложили бесплатно. Она согласилась, но когда дрова привезли, горожанка была в полном шоке: они оказались неподъемными.

«И помощи не у кого попросить. Чтобы помогли убрать это. Или вывезти куда-нибудь. Тут нужны мужские руки, не одного мужчины», — гласит текст публикации.

«Помогите женщине кто-нибудь. У кого есть возможность вывезти. Тут точно нужна машина, чтобы вывезти. Пионеров 12», — обратилась к неравнодушным читателям автор поста.