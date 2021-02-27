Нужна помощь: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бездомных

Запасы еды для бездомных почти исчерпаны, сообщили волонтеры.
В паблике центра "Попечение" сообщается, что каждое воскресенье волонтеры кормят бездомных горячими обедами, и помощь в этом направлении не ограничивается одним разом в неделю.
"Бездомные приходят ежедневно в центр с просьбой покормить их, а в морозные дни обращений было в два, иногда в три раза больше. Запасы еды для бездомных почти исчерпаны", - сообщили в центре.
Волонтеры просят о помощи.
Что можно принести:
- Вермишель и пюре быстрого приготовления
- Консервы рыбные и мясные
- Чай в пакетиках
- Печенье
Адрес прежний: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма великомученицы Екатерины. С 10 до 13 ежедневно.
Подпишите, пожалуйста, ваш пакетик "для бездомных".
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