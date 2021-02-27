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Нужна помощь: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бездомных

Новости. Общество
10:52, 28 Февраля 2021
фото: центр "Попечение"
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Запасы еды для бездомных почти исчерпаны, сообщили волонтеры.

В паблике центра "Попечение" сообщается, что каждое воскресенье волонтеры кормят бездомных горячими обедами, и помощь в этом направлении не ограничивается одним разом в неделю.

"Бездомные приходят ежедневно в центр с просьбой покормить их, а в морозные дни обращений было в два, иногда в три раза больше. Запасы еды для бездомных почти исчерпаны", - сообщили в центре.

Волонтеры просят о помощи.
Что можно принести:
- Вермишель и пюре быстрого приготовления
- Консервы рыбные и мясные
- Чай в пакетиках
- Печенье

Адрес прежний: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма великомученицы Екатерины. С 10 до 13 ежедневно.

Подпишите, пожалуйста, ваш пакетик "для бездомных".

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