Нужна помощь: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бездомных

Запасы еды для бездомных почти исчерпаны, сообщили волонтеры.

В паблике центра "Попечение" сообщается, что каждое воскресенье волонтеры кормят бездомных горячими обедами, и помощь в этом направлении не ограничивается одним разом в неделю.

"Бездомные приходят ежедневно в центр с просьбой покормить их, а в морозные дни обращений было в два, иногда в три раза больше. Запасы еды для бездомных почти исчерпаны", - сообщили в центре.

Волонтеры просят о помощи.

Что можно принести:

- Вермишель и пюре быстрого приготовления

- Консервы рыбные и мясные

- Чай в пакетиках

- Печенье

Адрес прежний: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма великомученицы Екатерины. С 10 до 13 ежедневно.

Подпишите, пожалуйста, ваш пакетик "для бездомных".