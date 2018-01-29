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Новости. Происшествия
15:41, 29 Января 2018

НУЖНА ПОМОЩЬ: "Выбежали в пижамах и куртках, дети в комбезах, босые"

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Жительница Петрозаводска с двумя детьми, которая из-за пожара на Октябрьском проспекте лишилась дома и всех вещей, просит о помощи.

На своей странице в социальной сети девушка написала обращение: "Дорогие друзья! Не люблю просить помощи, но мы попали в трудную ситуацию: у нас сгорел дом сегодня ночью! Выбежали в пижамах и куртках, дети в комбезах, босые. Вещи и обувь всё сгорело, остались лишь пару подпаленных вещей! Прошу, у кого есть детские вещи на девочку 110 рост ин а мальчика (92 рост), зимняя обувь 26-27 размера и 23-24 размера, шапочки, рукавички, помочь чем сможете. Спасибо!"

Напомним, в результате поджога в минувшее воскресенье 28 января в 1.16 на Октябрьском проспекте загорелся деревянный двухэтажный дом №46.

Огнем повреждены 8 квартир второго подъезда дома на общей площади около 200 кв.м.

На пожаре спасено 36 человек, среди которых шестеро – дети.
С места происшествия были госпитализированы: 42-летняя женщина, 34-летний и 52-летний мужчины.

Всем пострадавшим, по информации мэрии, оказана помощь.
Четыре семьи уже обживаются на новом месте, еще две въедут в помещения маневренного фонда.

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