Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков? (ОПРОС)

С наступлением холодов в Карелии выросло число жалоб граждан, которых интересует, когда в квартирах включат отопление.

По информации управления Роспотребнадзора Карелии, за неделю 1,5 тысячи жителей республики заболели ОРВИ.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 3063 случая заболеваний ОРВИ (на прошлой – 1494). В Петрозаводске зарегистрировано 1571 случай заболеваний ОРВИ.

Глава Петрозаводска направила обращение в министерство строительства о необходимости начала отопительного сезона.

Ирина Мирошник настаивает на подключении жилого фонда и социальных учреждений раньше срока, положенного по нормативам, так как в адрес администрации города стали поступать обращения граждан по поводу низких температур воздуха в помещениях.

Решили поинтересоваться у вас: Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?

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