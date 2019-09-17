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Новости. Общество
15:38, 17 Сентября 2019
фото: Fotolia / koldunova

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков? (ОПРОС)

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С наступлением холодов в Карелии выросло число жалоб граждан, которых интересует, когда в квартирах включат отопление.

По информации управления Роспотребнадзора Карелии, за неделю 1,5 тысячи жителей республики заболели ОРВИ.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 3063 случая заболеваний ОРВИ (на прошлой – 1494). В Петрозаводске зарегистрировано 1571 случай заболеваний ОРВИ.

Глава Петрозаводска направила обращение в министерство строительства о необходимости начала отопительного сезона.

Ирина Мирошник настаивает на подключении жилого фонда и социальных учреждений раньше срока, положенного по нормативам, так как в адрес администрации города стали поступать обращения граждан по поводу низких температур воздуха в помещениях.

Решили поинтересоваться у вас: Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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кир
2019-09-17 17:07:06
Пять дней подряд восемь градусов должно быть на улице. Забито в документы.
Lana
2019-09-17 15:48:54
Купите обогреватели и грейтесь до обморока, закаляйтесь и повышайте свой иммунитет. Еще не так холодно, чтобы включать отопление. При кратковременном похолодании этого делать не стоит. А то как обычно включат раньше времени, а потом обогреваем улицу при возвращении тепла.
тетка
2019-09-17 15:59:56
Lana, посмотрите опрос, все дураки, одна вы умная.
Американец
2019-09-17 16:12:51
тетка, она не умная, она вечно подси.....я
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Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


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