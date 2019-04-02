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Новости. Культура
19:40, 02 Апреля 2019
фото: instagram.com/julianachalova

О Юлии Началовой снимут художественный фильм

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На осень 2019 года намечена премьера полнометражного художественного фильма об ушедшей из жизни певице Юлии Началовой.

Фильм под названием "Буду рядом..." затронет события из детства артистки, а также расскажет о её становлении и последних днях жизни, сообщает "Лайф".

Режиссёром картины стала Наталья Филатова, а продюсером — Андрей Загорский.

При этом имя актрисы, которой достанется роль Началовой, не раскрывается. Авторы также не раскрывают подробности сюжета. Известно лишь, что финальную сцену фильма сняли в одном из столичных аэропортов несколько дней назад.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Певицу похоронили в её любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что Началова скончалась от сепсиса — заражения крови.

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