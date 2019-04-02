О Юлии Началовой снимут художественный фильм

На осень 2019 года намечена премьера полнометражного художественного фильма об ушедшей из жизни певице Юлии Началовой.

Фильм под названием "Буду рядом..." затронет события из детства артистки, а также расскажет о её становлении и последних днях жизни, сообщает "Лайф".

Режиссёром картины стала Наталья Филатова, а продюсером — Андрей Загорский.

При этом имя актрисы, которой достанется роль Началовой, не раскрывается. Авторы также не раскрывают подробности сюжета. Известно лишь, что финальную сцену фильма сняли в одном из столичных аэропортов несколько дней назад.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Певицу похоронили в её любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что Началова скончалась от сепсиса — заражения крови.