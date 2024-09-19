О новом виде мошенничества предупредили в Карелии

Аферисты нестандартным образом украли деньги петрозаводчанина.

В МВД Карелии рассказали о новом виде мошенничества. Первый подобный случай произошел недавно в Петрозаводске.

Неизвестный позвонил 56-летнему петрозаводчанину и сообщил, что тому якобы надо поменять электросчетчики, а для записи в электронную очередь попросил номер СНИЛС.

Чуть позже в мессенджере мужчине позвонили якобы из налоговой службы. Рассказав, что некий преступник оформил на него кредит. Затем разговор продолжила псевдосотрудница «Росфинмониторинга», испугавшая собеседника тем, что его могут заподозрить в пособничестве преступникам, если он не погасит якобы взятый кредит.

В результате мужчину уговорили перевести свои средства, 1 миллион 230 тысяч рублей, на неизвестный счет. По заявлению полиция в настоящее время проводит проверку.