О запрете выезда за границу должники в Карелии теперь смогут узнать на «Госуслугах»

Всего в Карелии на начало июля действовало более 15 тысяч ограничений на выезд за рубеж, сообщили в УФССП Карелии.

Федеральная служба судебных приставов вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг.

Сервис позволит должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Кроме того, расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства».

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. руб.

По состоянию на 1 июня в Карелии действовало более 15 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу.

За 5 месяцев 2022 года временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации применялось в рамках 13 451 производства.