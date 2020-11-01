Объект ФЦП в Карелии, запланированный на 2020 год, до сих пор не построили

УФАС снова приостановило заключение контракта на строительство станции для междугородних пассажирских автобусов в поселке Пряжа, которая должна стать первой в сети автостанций в Карелии.

Это следует из уведомления о рассмотрении жалобы, поступившей в УФАС от одного из претендентов на заключение контракта.

ООО "Монолит" пожаловалось на действия Управления капитального строительства при проведении электронного аукциона по строительству автостанции. "УФАС приостанавливает заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу", - говорится в уведомление. Аукцион на строительство должен был состояться еще весной, а открытие автостанции было запланировано на осень 2020 года. Эти работы включены в программу создания сети автостанций в районных центрах Карелии в рамках федеральной программы подготовки к 100-летию республики. Почему один из объектов ФЦП так и не начали строить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".