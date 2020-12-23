Объём выданных Россельхозбанком кредитов по льготной ипотеке превысил 28 млрд рублей

С момента запуска государственной программы "Ипотека с господдержкой" на приобретение жилья в новостройках Россельхозбанком выдано более 7,2 тыс. кредитов на общую сумму свыше 28 млрд рублей.

Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Башкортостан и Тюменской области.

По статистическим данным банка, значительный рост объема заявок наблюдался в сентябре после снижения первоначального взноса и составил порядка 20% от общего числа заявок от клиентов. Более 42% заявок на льготную ипотеку в РСХБ подали молодые люди в возрасте до 35 лет. Из них более 56% – это семейные клиенты. Средний размер кредита составил 3,9 млн рублей.

"На сегодняшний день мы активно продолжаем принимать заявки от граждан по льготной ипотеке. В рамках программы "Ипотека с господдержкой" в банке действует одно из самых лучших предложений на рынке, ставка по кредиту составляет 5,9% годовых и сохраняется на весь срок кредита. Подводя предварительные итоги, можем сказать, что около 15% от всех ипотечных заявок составляют заявки по льготной ипотеке", – прокомментировал директор Санкт-Петербургского регионального филиала Алексей Кольчик.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом 15% и более от стоимости будущей квартиры.

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов – 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 01.07.2021 включительно.

Ознакомиться с полными условиями выдачи ипотечного кредита можно в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.

Ипотека с господдержкой

Условия и документы для получения ипотеки с господдержкой:

Первичный рынок жилой недвижимости.Первоначальный взнос от 15%.Срок 12 - 360 месяцев.Сумма кредита 100 000 - 12 000 000 ₽.

• до 12 000 000 ₽. для приобретения объектов на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

• до 6 000 000 ₽. для других регионов.

Залог приобретаемой недвижимости.

Не более 3-х созаемщиков. Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту, при отсутствии брачного договора.

Рассмотрение заявки до 5 рабочих дней.

Страхование: Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита.Добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита.

Льготная процентная ставка на весь срок кредитования: Приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве, т.ч. уступки прав требований.Приобретение квартиры по договору купли-продажи у застройщика. 5,9 %

+1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.

Более подробную информацию об уровне процентных ставок можно узнать в территориальных подразделениях АО "Россельхозбанк".

Требования:

Гражданство Российской Федерации.

Регистрация на территории РФ по месту жительства или пребывания.

Возраст от 21 года до 65 лет (при условии возврата кредита до исполнения Заемщику 65 лет).

Возраст до 75 лет при одновременном соблюдении условий:

• наличие Созаемщика (срок возврата кредита наступает до исполнения Созаемщику 65 лет);

• до момента исполнения Заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита.

Стаж работы:

Для физических лиц:

• не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы;

• не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

Для зарплатных клиентов АО "Россельхозбанк" / клиентов с положительной кредитной историей в АО "Россельхозбанк":

• не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы;

• не менее 6 месяцев общего непрерывного стажа за последние 5 лет.

Для клиентов, получающих пенсию в АО "Россельхозбанк": не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы.

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ): наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит.



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