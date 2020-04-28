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Обещанную в период эпидемии господдержку не могут получить больше 50% предпринимателей

Новости. Экономика
16:31, 28 Апреля 2020
фото: pixabay
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Более половины (58%) предпринимателей, обратившихся в банк за беспроцентными кредитами для зарплаты сотрудникам, не смогли их получить, так как компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Это следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП), который имеется в распоряжении РБК.

Среди других причин отказа предприниматели назвали отсутствие зарплатного проекта в банке (43%), заблокированные счета (11%), а также выбор между беспроцентной ссудой и кредитными каникулами (27%). 24% опрошенных заявили, что банк не назвал причину отказа в выдаче беспроцентного кредита.

ТПП с 20 по 27 апреля опросила 21,6 тыс. бизнесменов в 83 регионах.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-04-28 18:16:22
Зато теперь у нас официально новый праздник.
zanoza
2020-04-28 17:05:02
"Поддержали" называется!
новый
2020-04-28 16:59:13
Продавец штанов и не стремился.
Гость
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