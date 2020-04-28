Обещанную в период эпидемии господдержку не могут получить больше 50% предпринимателей

Более половины (58%) предпринимателей, обратившихся в банк за беспроцентными кредитами для зарплаты сотрудникам, не смогли их получить, так как компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Это следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП), который имеется в распоряжении РБК.



Среди других причин отказа предприниматели назвали отсутствие зарплатного проекта в банке (43%), заблокированные счета (11%), а также выбор между беспроцентной ссудой и кредитными каникулами (27%). 24% опрошенных заявили, что банк не назвал причину отказа в выдаче беспроцентного кредита.



ТПП с 20 по 27 апреля опросила 21,6 тыс. бизнесменов в 83 регионах.

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