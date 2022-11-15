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Обгон стоимостью 5 тысяч рублей совершил водитель иномарки в районе Карелии

Новости. Происшествия
17:55, 27 Ноября 2022
фото: ГИБДД Карелии

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В Пряжинском районе оштрафовали водителя Toyota, который совершил запрещенный обгон, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение в Пряжинском районе - 38-летний водитель автомобиля Toyota совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожной разметкой.

За выезд в нарушение правил на «встречку» водителю грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

По информации ГИБДД, за 10 месяцев на дорогах Карелии по причине нарушения правил обгона произошло 48 ДТП, в которых 5 человек погибли и 69 травмированы.

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