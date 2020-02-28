Обгоревшее здание бывшего общежития в Петрозаводске угрожает жизни и здоровью горожан

Депутаты будут добиваться от собственника снести остатки здания на улице Калинина или привести аварийный объект в надлежащий вид, сообщили в Петросовете.

На заседании постоянной контрольной комиссии Петросовета, состоявшейся накануне, депутат Павел Сандберг рассказал, что к нему обратились петрозаводчане с просьбой помочь в решении многолетней проблемы. Рядом с двором, где проживают заявители, располагается заброшенное полуразрушенное двухэтажное здание. Аварийный объект на ул. Калинина, 52 Б и земельный участок под ним не находятся в муниципальной собственности. На сегодняшний день заброшенное и сгоревшие нежилое строение принадлежит частному владельцу, а сама территория – в региональном ведении. Поэтому в силу действующего законодательства проведение каких-либо работ по текущему содержанию, ремонту, реконструкции или сносу на данном участке городской администрацией не представляется возможным.





Депутат также сообщил, что в адрес собственника опасной постройки муниципалитет направлял обращения о необходимости проведения консервации объекта за счет собственных средств, имеется даже судебное решение, обязывающее хозяина принять соответствующие меры, однако какой-либо реакции со стороны владельца здания пока не последовало.

"Неогороженная аварийная постройка всегда представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья окружающих, особенно для детей, а также портит общий облик города, ведь она располагается в расширенном центре Петрозаводска. Вопрос незамедлительно надо решать", - подчеркнул Павел Сандберг.



Члены контрольной комиссии Петросовета под председательством депутата Александра Антипова обсудили возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Так, руководитель депутатской комиссии по ЖКХ Дмитрий Романов напомнил, что неисполнение судебного решения собственником является грубым нарушением и влечет за собой серьезные последствия. В связи с этим необходимо, чтобы к решению проблемы подключились надзорные органы и служба судебных приставов, считает депутат.

Участники встречи единогласно поддержали данное предложение и приняли решение обратиться в прокуратуру Петрозаводска с просьбой принять необходимые меры прокурорского реагирования, а также рекомендовали администрации города направить обращение в Управление Службы судебных приставов с предложением провести проверку исполнения требования суда собственником здания по ул. Калинина, д. 52 Б.