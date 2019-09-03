Обгоревшего на пожаре в Карелии ребенка транспортируют в ожоговый центр Нижнего Новгорода

Борт МЧС, который заберет ребенка с ожогами из Детской республиканской больницы, вылетел из Москвы в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Мальчика будут транспортировать в ожоговый центр Нижнего Новгорода в сопровождении врачей Центра "СПАС", - написал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. - Родители полетят с ребенком. Сейчас с ними в аэропорту работает психолог МЧС".

Напомним, 30 августа в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил ожог 3-4 АБ степень с поражением верхних дыхательных путей на 15%-20%.

В крайне тяжелом состоянии ребенок на "скорой" был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи борются за его жизнь.

Следком Карелии возбудил уголовное бело по факту гибели мужчины на пожаре по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).