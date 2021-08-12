Обидчивый прохожий избил и ограбил двух мужчин на набережной Петрозаводска

Двое взрослых петрозаводчан стали жертвами 26-летнего рецидивиста, который хотел с ними прогуляться по набережной.

По сообщению МВД в Карелии, полицию обратились жители Петрозаводска 46-ми и 48-ми лет. Они рассказали, что на них напал неизвестный и похитил их вещи. По их словам, юльским вечером они проводили время вместе с друзьями на набережной Онежского озера. В какой-то момент присоединиться к отдыхающим изъявил желание проходивший мимо молодой человек. Получив отказ, он пошел на конфликт. Между мужчинами и прохожим завязалась драка, в результате которой у одного из участников злоумышленник украл мобильный телефон, а у второго – золотую цепочку. Молодой человек убежал с места происшествия. Ущерб для неудачно погулявших горожан составил 23,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 26-летний ранее судимый петрозаводчанин. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенный смартфон полицейские изъяли, ювелирное изделие, по словам рецидивиста, было им утеряно.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее пьяный мужчина напал на молодую женщину в подъезде дома в Петрозаводске.