Объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Карелии

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Высшая квалификационная коллегия судей объявила, что в российских судах есть семь свободных рабочих мест.
В частности, до 26 июля можно подать документы и поучаствовать в конкурсе на замещение семи различных должностей. Среди них пост председателя Арбитражного суда Республики Карелия.
В настоящее время суд возглавляет Сергей Маркин, его назначили на должность 5 марта 2013 года.
Высшая квалификационная коллегия судей принимает заявления и документы по адресу: Москва, улица Баррикадная, дом 8, строение 4; с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обед с 12:00 до 12.45).
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