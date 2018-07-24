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Новости. Общество
18:40, 24 Июля 2018

Объявлен Международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

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Начался прием заявок на участие в Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация", сообщает пресс-служба правительств Карелии.

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте II Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Работы принимаются до 9 сентября.

Уже сейчас профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт конкурса.

Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных не ранее 2013 года, в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Народное творчество". Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет.

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Показательно, что в прошлом году свои снимки присылали участники не только из России, Беларуси и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили. Огромный интерес фотоконкурс вызывал и продолжает вызывать за рубежом. В этом году выставки избранных работ прошлого года в партнерстве с Россотрудничеетвом будут проведены во многих странах на базе русских культурных центров.

Подробности на сайте конкурса: www.ruscivilization.ru

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