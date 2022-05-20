Объявлен размер максимального пособия на детей после резкого повышения

Правительство РФ поддержало законопроекты о введении единого тарифа на социальное страхование.

Как сообщает ТАСС, это следует из материалов министерства труда и соцзащиты РФ по итогам рассмотрения проекта на заседании правительства.

Согласно документу, к 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей. Сейчас эта сумма ровняется 37,9 тыс. рублей.

Максимальное пособие по беременности и родам (за 140 календарных дней) достигнет 660,9 тыс. рублей против действующих 435,9 тыс. рублей.

Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет составит к указанному сроку 143,5 тыс. рублей (по действующей модели — 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восьми лет — 114,8 тыс. рублей (по действующей модели — 75,7 тыс. рублей), при стаже до пяти лет — 86,1 тыс. рублей (при действующей модели — 56,8 тыс. рублей).