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Объявленный в розыск молодой житель Петрозаводска нашелся

Новости. Общество
20:47, 11 Февраля 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Пропавшего без вести 22-летнего жителя Петрозаводска обнаружили на проспекте Александра Невского, сообщили в поисково-спасательном отряде "Доброспас".

В Петрозаводске благополучно завершились поиски объявленного в розыск полицией 22-летнего жителя города, который ушел из дома на Перевалке и не вернулся. Молодого человека нашли на проспекте Александра Невского, сообщили в группе ПСО "Доброспас".

Криминальной составляющей в его исчезновении нет, срочность розыска была обусловлена тем, что пропавший имеет проблемы со здоровьем, был плохо одет и дезориентирован.

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