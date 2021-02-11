Объявленный в розыск молодой житель Петрозаводска нашелся

Пропавшего без вести 22-летнего жителя Петрозаводска обнаружили на проспекте Александра Невского, сообщили в поисково-спасательном отряде "Доброспас".

В Петрозаводске благополучно завершились поиски объявленного в розыск полицией 22-летнего жителя города, который ушел из дома на Перевалке и не вернулся. Молодого человека нашли на проспекте Александра Невского, сообщили в группе ПСО "Доброспас".

Криминальной составляющей в его исчезновении нет, срочность розыска была обусловлена тем, что пропавший имеет проблемы со здоровьем, был плохо одет и дезориентирован.