Объявлены первые результаты льготной сельской ипотеки в Карелии

Льготные ипотечные кредиты по программе сельской ипотеки, стартовавшей в 2020 году, получили 133 жителя Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Больше всего получателей сельской ипотеки в Костомукшском городском округе – там такие кредиты получили 43 человека.

В Кондопожском районе выдано 27 кредитов, в Медвежьегорском и Сортавальском – по 20 займов, в Прионежье – 9, в Сегежском районе – 5, в Пряжинском – 4, в Олонецком – 3, в Питкяранском – 2.

Подробнее об условиях сельской ипотеки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".