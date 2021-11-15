Объявлены планируемые расходы на содержание мэра и органов власти Петрозаводска в 2022 году

Власти Петрозаводска планируют в 2022 году потратить на содержание главы города более 3 млн рублей.

Это следует из проекта муниципального бюджета на 2022 и плановый период 2023–2024 годов.

Статья расходов на содержание мэра предусматривает выплату зарплаты и командировочных, а также другие затраты, связанные с его профессиональной деятельностью.

Кроме того, в проекте бюджета указаны планируемые в 2022 году расходы на содержание администрации Петрозаводска — 240,7 млн рублей, и Петросовета — 20,5 млн рублей.