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Объявлены планируемые расходы на содержание мэра и органов власти Петрозаводска в 2022 году

Новости. Общество
14:21, 06 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Власти Петрозаводска планируют в 2022 году потратить на содержание главы города более 3 млн рублей.

Это следует из проекта муниципального бюджета на 2022 и плановый период 2023–2024 годов.

Статья расходов на содержание мэра предусматривает выплату зарплаты и командировочных, а также другие затраты, связанные с его профессиональной деятельностью.

Кроме того, в проекте бюджета указаны планируемые в 2022 году расходы на содержание администрации Петрозаводска — 240,7 млн рублей, и Петросовета — 20,5 млн рублей.

 

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Комментарии

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Vel
2021-12-06 17:28:43
У клоуна, зарплата должна быть как у клоуна.
густав
2021-12-06 17:53:16
Vel, не соглашусь.Специальность клоуна является одной из самых сложных в цирковом направлении.Благодаря своему таланту клоун сколотил капитал в 35 млн. долларов.
кир
2021-12-06 15:18:06
Откуда вы знаете? Много или мало? Сами никогда начальниками не были. :)
Изя
2021-12-06 15:27:57
кир, а всем и пофи :) г :) , всеравно все прожрут )))
Изя
2021-12-06 15:09:06
Да и зарплату еще не повышал ни разу , отставать никак нельзя . Голодранцы чтоли )))
1677
2021-12-06 15:07:22
Согласен. Маловато
горский еврей
2021-12-06 15:01:32
Прозрачно, но не честно. На такую сумму конечно не купишь часы "чингисхан", как у мэра Казани, стоимостью в 120млн. Глава города должен выглядеть достойно, достойным своего города.
Маловато будет. Маловато!!!
Владимир Любарский, чем то напоминает персонажа из пластелиновой вороны.Такой же простодушный и абсолютно не корыстный человек.
"Не стойте и не прыгайте, Не пойте, не пляшите Там, где идет строительство Или подвешен груз".
С уважением и наступающим!
Лана Текучева
2021-12-06 15:44:52
горский еврей,

Где Казань, а где Птз?! Вот когда Птз будет как Казань, тогда и бюджет главы города можно пересмотреть в сторону увеличения. :)
горский еврей
2021-12-06 16:14:19
Лана Текучева, — Казань брал... Астрахань брал... Ревель брал... Шпака — не брал..
dikas
2021-12-06 15:06:02
горский еврей, уважаемый,я уже представляю,как он костылём стучит в дверь губернатора.
Ма-ло-ва-то :)
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