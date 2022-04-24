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Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года

Новости. Общество
15:19, 25 Апреля 2022
фото: © Центр поддержки экспорта

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В Петрозаводске назвали победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года» по итогам экспортной деятельности в 2021 году.

Побороться за звания лучших в пяти основных профильных номинациях в этом году решили 33 карельские компании — субъекты малого и среднего предпринимательства, при этом три из них дисквалифицировала комиссия: по регламенту победителям прошлого года в конкурсе принимать участие нельзя. Прошедшие отбор предприниматели также могли подать заявку на дополнительную номинацию «Прорыв года». Призовой фонд конкурса составил 500 тысяч рублей.

В итоге победителем конкурса в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» стали кондопожское ООО «КЛЭЗ-Астар» (деревообработка; объём экспорта продукции по итогам 2021 года составил 82% от общей выручки компании; основные страны экспорта — Финляндия, Эстония, Бельгия, Великобритания, Дания, Египет, Польша, Франция, Япония.) и ООО  «Карельская фанера» из Лахденпохьи (экспорт — 93% от общей выручки компании).

Второе место присудили «ТД РАРИТЕТ» из Прионежского района (обработка шунгита; экспорт — 70%; США, Великобритания, Франция, Испания, Канада, Германия, Австралия, Аргентина). На третьем месте — «Петрозаводскмаш Горно-Металлургический комплекс» (производство грунтовых насосов; экспорт — 53%; Казахстан, Украина).

В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» победила петрозаводская компания — «Торговый Дом Ярмарка» (пищепром; экспорт — 18% от выручки; экспорт в Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Казахстан, Канаду, Кипр, Киргизию, Молдову, Монголию, США, Узбекистан, Украину, Эстонию).

Второе место досталось ООО «Фрешберри» из Пряжи (заготовка и очистка дикорастущих ягод и грибов; экспорт — 73%; Германия, Польша, Франция, Эстония), третье — надвоицкому  ООО «ТДМ» (разработка кормовых добавок для животных из шунгита; экспорт — 8% от общей выручки; Беларусь).

В номинации «Трейдер года» (для торговых домов) все призовые места достались экспортёрам из Петрозаводска. Первое место присудили ООО «Компания Инталия» (производство изделий из шунгита; экспорт — 94% от общей выручки компании; основные страны экспорта — Италия, Франция, Германия, Испания).

На втором месте ООО «Реал РК» (торговля ритуальной и строительной продукцией из гранитов; экспорт — 3,1%; Армения, Азербайджан), на третьем — ИП Шабанов Михаил Юрьевич (пчеловодство; экспорт — 0,5%; США, Египет, Финляндия).

Победителем конкурса в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» признали петрозаводского ИП Старикова Алексея Алексеевича (грузоперевозки; 33% от общей выручки; экспорт в Финляндию, Швецию, Латвию, Литву, Эстонию, Румынию).

Второе место досталось ООО «АК-СЕРВИС» из Костомукши (лизинг сухопутного транспорта; экспорт — 71%; Финляндия). Третье место присудили ИП Суханову Арсентию Николаевичу из Петрозаводска (строительство; экспорт — 100% от общей выручки; Словения).

В номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» победил «Инженерный центр ЭФЭР» (производство пожарных роботов; экспорт — 5%; Беларусь, Казахстан, КНР, Италия).

Второе место присудили петрозаводскому ТД «Технодар» (производство эффективных систем контроля техники; экспорт — 1,6%; Турция).

В дополнительной номинации «Прорыв года» на первом месте ООО «Карельская фанера». Второе досталось «Торговому Дому Ярмарка», третье — «Реал РК».

Победители конкурса разделят призовой фонд и получат сертификаты на компенсацию расходов по следующим направлениям:

— оплата авиабилетов в рамках мероприятий Центра поддержки экспорта РК;

— оплата проживания в рамках мероприятий Центра поддержки экспорта РК;

— оплата обучения деловому английскому языку;

— оплата обучения презентационным навыкам, навыкам эффективных продаж или проведения деловых переговоров;

— оплата обучения инструментам продвижения в сети «Интернет».

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