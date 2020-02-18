Объявлены размер и дата нового повышения социальных пенсий

Социальные пенсии граждан, не заработавших нужный трудовой стаж, будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%.

Об этом сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков через пресс-службу.

В министерстве пояснили, что социальную пенсию получают те граждане, которые не заработали трудовой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии. Индексация социальных пенсий происходит с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, отметили в Минтруде.

Кому еще повысят пенсии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".