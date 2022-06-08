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Объявлены сроки ремонта центральных улиц райцентра Карелии

Новости. Общество
11:03, 29 Июня 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Самые разбитые участки центральных улиц Беломорска планируется отремонтировать в 2022–2023 годах.

Это следует из ответа Управления автомобильных дорог Карелии на запрос депутата парламента Ирины Кузичевой.

«На данный момент прорабатывается вопрос об устранении основных проблемных участков по ул. Октябрьская, ул. Пашкова, ул. Строительная, ул. Порт-шоссе в городе Беломорске путем устройства выравнивающих слоев. Ориентировочный срок производства работ 2022–2023 год», — говорится в письме.

Кроме того, в 2022 году будет частично отремонтирована автодорога от въезда в Беломорск до порта на берегу Белого моря.

Также планируется капитальный ремонт дороги от границы города до причального сооружения в поселке Водников, который считается одним из районов Беломорска. Проектная документация будет разработана до конца текущего года.

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