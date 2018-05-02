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Новости. Погода
17:00, 02 Мая 2018

Облачная и дождливая погода ожидает жителей Карелии в четверг

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О погоде на 3 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

 

В Карелии в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь; по северным районам - местами с мокрым снегом; днем в отдельных районах- небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, северный; на юге ночью -  юго-западный, западный  умеренный.

Температура воздуха ночью:   0,+5 градусов; по северным  районам местами  до -3 градусов.

Температура воздуха днем: +6, +11 градусов; по южным районам - местами до +15 градусов

В Петрозаводске будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью западный; днем северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +2, +4 градуса. Днем: +8, +10 градусов.

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