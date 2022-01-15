Обладатель краденого спиртного позарился на куртки в магазине Петрозаводска – и был пойман с поличным

Житель карельской столицы стал фигурантом сразу двух уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

По версии правоохранителей, 42-летний петрозаводчанин причастен к двум имущественным преступлениям. Одна из краж была совершена в продуктовом магазине. Камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале зафиксировали, как мужчина взял с витрины спиртные напитки – шампанское и коньяк – затем, минуя кассы, покинул торговую точку. Причинённый материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Спустя несколько дней этот же мужчина планировал украсть три куртки общей стоимостью 25,5 тыс. рублей, выставленные на продажу в отделе одежды торгово-развлекательного центра Петрозаводска. Однако осуществить задуманное ему не удалось, так как он был пойман с поличным.

По всем эпизодам преступной деятельности петрозаводчанин дал признательные показания. Дознание продолжается. Возбуждены уголовные дела.