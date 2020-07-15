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Обманутая жительница Карелии раскусила интернет-мошенницу

Новости. Происшествия
17:20, 16 Июля 2020
фото: © pixabay.com / StartupStockPhotos
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В Прионежском районе местная жительница при покупке бассейна в интернете заподозрила неладное и вышла на след мошенницы, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением в полицию по Прионежскому району обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила о хищении денег при совершении дистанционной сделки.

Ее заинтересовало объявление о продаже бассейна, найденное на одной из популярных интернет-площадок. Бассейн стал бы отличным подарком для сына. Она созвонилась с продавцом, поторговалась, и та согласилась на скидку в 500 рублей. Они договорились о цене в 5,5 тысяч рублей. После перевода всей стоимости, продавец перестала отвечать.

Заподозрив неладное, покупательница зарегистрировалась под другим аккаунтом и опять списалась с продавцом этого же бассейна, и когда получила ответ, что товар еще не продан, поняла, что ее обманули.

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Комментарии

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кир
2020-07-16 17:35:53
Спасение утопающих... Молодец, но не совсем. А как там менты отработали?
Гость
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