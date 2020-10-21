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Заказанный по интернету трактор не доехал до жителя Карелии

Новости. Происшествия
11:55, 22 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Мужчина хотел купить трактор через интернет, но был обманут мошенниками на 770 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Пудожского района обратился с заявлением житель города. По его словам, на одном из сайтов он нашел выгодное предложение по продаже трактора.

Кроме товара продавец предлагал выгодно доставить машину.
Сначала общение происходило по телефону. Владелец транспорта попросил предоплату. 20 тысяч рублей были направлены на номер телефона. Но на этом общение не закончилось. Продавец предложил организовать доставку. Якобы у него есть знакомый надежный водитель, который в кратчайшие сроки привезет трактор в Карелию.

После этого пудожанину предложили зарегистрироваться на сайте попутных перевозчиков и предоставили номер водителя. Тот, в свою очередь, убедил жителя Карелии в том, что трактор готов к отправке и уже прошел погрузочные работы. Но для начала маршрута доставщик попросил перевести ему оставшуюся за самоходную машину сумму на расчетный счет. Оплатив не только доставку, но и остаток за трактор – 750 тысяч рублей, пудожанин не дождался своей покупки и обратился в полицию.

Полиция проводит проверку.

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Комментарии

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кир
2020-10-22 12:09:38
Какой интернет в полудиких племенах? Смешно, право.
Гость
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