Обманутым вкладчикам в Карелии окажут бесплатную юридическую помощь

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Юридическая клиника ПетрГУ начала оказывать бесплатную правовую помощь вкладчикам КНПО "Семейный капитал".
Студенты-юристы Института экономики и права Петрозаводского государственного университета под контролем преподавателей-практиков готовы оказывать юридическую помощь гражданам, пострадавшим от действий "Семейного капитала". Об этом сообщает пресс-служба Петрозаводского университета.
В частности, представители вуза готовы проконсультировать и оказать помощь в составлении документов. Все оказываемые юридические услуги выполняются бесплатно.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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